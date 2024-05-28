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Эрика Андреева объяснила, почему ей не нравится тренироваться с сестрой Миррой

Эрика Андреева объяснила, почему ей не нравится тренироваться с сестрой Миррой
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100-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева после поражения от Арины Соболенко в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024 рассказала, почему не любит тренироваться со своей сестрой Миррой.

— Пойдёшь на матч Мирры?
— Скорее всего, да.

— Она сказала, что ей не нравится с тобой тренироваться. Тебе тоже, потому что начинаешь за неё переживать?
— Да, это правда. Наверное, это ещё с детства. Когда тебе 11-14 лет, сильно играет роль возраст. Сейчас с 17 лет Мирра уже по физическим данным лучше меня. Ты не можешь играть в полную силу, начинаешь думать, что она расстроится. Она начинает думать, что потеряет уверенность. Если мы тренируемся, то больше отрабатываем удары, — сказала старшая из сестёр Андреевых в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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