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Касаткина обратилась к фанатам после победы в первом круге «Ролан Гаррос»

Касаткина обратилась к фанатам после победы в первом круге «Ролан Гаррос»
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина обратилась к фанатам после победы в первом круге Открытого чемпионата Франции – 2024.

«Фанатам… большое спасибо! Ребята, вы одна из самых громких публик в мире. Прежде чем прийти на матч, можно узнать счёт, просто услышав реакцию толпы», — сказала Касаткина в интервью на корте.

Сегодня, 28 мая, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции – 2024 Касаткина со счётом 7:5, 6:1 обыграла 49-ю ракетку мира представительницу Польши Магдалену Френх. Следующей соперницей Касаткиной в Париже станет победительница матча Лучия Чирич-Багарич (Хорватия, Q) — Питон Стирнс (США). Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек.

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