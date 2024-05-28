Касаткина обратилась к фанатам после победы в первом круге «Ролан Гаррос»

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина обратилась к фанатам после победы в первом круге Открытого чемпионата Франции – 2024.

«Фанатам… большое спасибо! Ребята, вы одна из самых громких публик в мире. Прежде чем прийти на матч, можно узнать счёт, просто услышав реакцию толпы», — сказала Касаткина в интервью на корте.

Сегодня, 28 мая, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции – 2024 Касаткина со счётом 7:5, 6:1 обыграла 49-ю ракетку мира представительницу Польши Магдалену Френх. Следующей соперницей Касаткиной в Париже станет победительница матча Лучия Чирич-Багарич (Хорватия, Q) — Питон Стирнс (США). Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек.