«Рафа, продолжай играть». Фанаты Надаля и Федерера устроили необычный перформанс

Фанаты испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера устроили забавный перформанс на Открытом чемпионате Франции – 2024.

Болельщики надели на лица бумажные маски своих кумиров. Причём лица Надаля и Федерера взяты с душещипательной фотографии, сделанной на Кубке Лэйвера – 2022 в Лондоне (Великобритания). Напомним, на этом турнире Федерер прощался с теннисом, в своём последнем матче Роджер сыграл в паре с Рафаэлем. Во время поединка оба игрока не могли сдерживать слёзы.

Также в рамках своего перформанса фанаты взяли в руки таблички с надписями: «Рафа, продолжай играть. Мы не выдержим это ещё раз».

Фото: x.com/vay_d

На старте «Ролан Гаррос» 37-летний Надаль со счётом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6 проиграл олимпийскому чемпиону 2020 года, четвёртой ракетке мира немцу Александру Звереву (4).