100-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева выделила самого сильного соперника из «Большой тройки», в которую входят Ига Свёнтек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

«Честно, не знаю. Мне всегда было сложно с теми, кто пытается играть в два-три удара, быстрый теннис. Мой теннис — это где-то разыграть, перебегать, перетерпеть. Но Ига — одна из самый некомфортных соперниц, потому что она очень резкая. Не знаешь, куда она сыграет. С остальными игру можно немного читать», — сказала Андреева корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, в 2023 году тренер Симоны Халеп Патрик Муратоглу назвал «Большую тройку», по его мнению, в женском теннисе — Ига Свёнтек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

Отметим, что в мужском теннисе «Большой тройкой» остаются Роджер Федерер, Новак Джокович и Рафаэль Надаль.