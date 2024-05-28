Мирра Андреева — Эмина Бектас: россиянка уверенно выиграла стартовый сет на «Ролан Гаррос»
Поделиться
Завершился первый сет матча 38-й ракетки мира, 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой с американкой Эминой Бектас (98-й номер рейтинга WTA) в первом круге Открытого чемпионата Франции – 2024. Партию со счётом 6:2 выиграла младшая из сестёр Андреевых.
Стартовый сет матча продлился 37 минут. В его рамках Андреевой удалось реализовать два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Бектас же четыре нереализованных брейк-пойнта.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 20:10 МСК
38
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|5
|
|2
98
Эмина Бектас
Э. Бектас
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Эмина Бектас в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.
Отметим, что в прошлом году Мирра Андреева набрала на «Ролан Гаррос» 170 очков, пройдя три раунда квалификации и одержав после этого две победы в основной сетке.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 мая 2024
-
21:08
-
21:02
-
21:00
-
20:51
-
20:48
-
20:46
-
20:37
-
20:35
-
19:58
-
19:52
-
19:49
-
19:44
-
19:44
-
19:37
-
19:21
-
19:12
-
18:54
-
18:48
-
18:46
-
18:36
-
18:29
-
18:14
-
17:57
-
17:54
-
17:51
-
17:50
-
16:52
-
16:50
-
16:38
-
16:23
-
16:22
-
16:04
-
15:54
-
15:34
-
15:07