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Мирра Андреева — Эмина Бектас: россиянка уверенно выиграла стартовый сет на «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева — Эмина Бектас: россиянка уверенно выиграла стартовый сет на «Ролан Гаррос»
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Завершился первый сет матча 38-й ракетки мира, 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой с американкой Эминой Бектас (98-й номер рейтинга WTA) в первом круге Открытого чемпионата Франции – 2024. Партию со счётом 6:2 выиграла младшая из сестёр Андреевых.

Стартовый сет матча продлился 37 минут. В его рамках Андреевой удалось реализовать два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Бектас же четыре нереализованных брейк-пойнта.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 20:10 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		5
2 		2
         
Эмина Бектас
98
США
Эмина Бектас
Э. Бектас

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Эмина Бектас в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Отметим, что в прошлом году Мирра Андреева набрала на «Ролан Гаррос» 170 очков, пройдя три раунда квалификации и одержав после этого две победы в основной сетке.

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