Блинкова: мне не сложно ждать матч из-за дождя. Полежала, посидела в ресторане

55-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Анна Блинкова высказалась о своей победе на старте Открытого чемпионата Франции – 2024.

В матче первого раунда Блинкова со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:5) обыграла 30-ю ракетку мира из Румынии Сорану Кырстю (28).

— Что было сложнее: столько ждать или так долго играть?

— На самом деле ждать мне не сложно. Мы рано приехали, смогли размяться. Мы даже больше, чем 30 минут постучали. Как только мы закончили, сразу пошёл дождь. Мы ждали то там, то тут. Я и в ресторане посидела, и в раздевалке полежала, и поели мы несколько раз. Первый раз мы вышли на корт в два часа дня, размялись на четырёхминутной разминке, и снова начался дождь. Опять всё по новой.

Но у меня нет с этим проблем, поэтому я хорошо пережила день. Сегодня я была довольно спокойной, у меня не было очень сильного стресс, который мог бы быть. Матч был долгий, последние несколько дней я хорошо играю на тренировке. В Риме я немного травмировалась, но с тех пор, мы приехали в Париж, никакой боли нет. Я была хорошо сконцентрирована на тех вещах, которые должна делать. Сегодня я думала о тактике, о том, что я буду продолжать делать те вещи, которые хорошо делала на тренировке. Конечно, у меня были мысли о победе, очках, они всегда мешают, но мне удалось их оттолкнуть и сконцентрироваться на нужных вещах, это и помогло победить», — сказала Блинкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.