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Блинкова: тай-брейк с Рыбакиной ни разу не пересматривала. Буду рассказывать о нём внукам

Блинкова: тай-брейк с Рыбакиной ни разу не пересматривала. Буду рассказывать о нём внукам
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55-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Анна Блинкова рассказала, пересматривала ли легендарный тай-брейк матча с казахстанкой Еленой Рыбакиной на Открытом чемпионате Австралии – 2024.

Напомним, он стал самым длинным в истории турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, а завершился со счётом 22:20 в пользу представительницы России.

— Пересматривала ли хоть раз тай-брейк с Рыбакиной на AO? Снился?
— Никогда не пересматривала, не снился. Не знаю, почему не смотрела, не хочу ещё раз эти эмоции переживать. Это слишком. По уровню сумасшествия это был лучший матч в моей карьере, второй — когда я обыграла Гарсию в прошлом году. Тогда вся публика была против меня, это было ужасно. Я выиграла девятый матчбол. Я не знаю, как я это пережила, волосы все остались на голове (смеётся). Это два самых ярких воспоминания в моей карьере. То, что можно будет рассказать детям, внукам, всем», — сказала Блинкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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