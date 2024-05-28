Блинкова — о матче с Аванесян: мне не тяжело играть с друзьями. Будет долгая битва

55-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Анна Блинкова высказалась о предстоящем матче с Элиной Аванесян в рамках второго круга «Ролан Гаррос».

— Следующий матч с Аванесян. Со своими играть легче или сложнее?

– Всё равно. У меня нет такого, что тяжело играть с друзьями или русскими, французами, с кем хорошие отношения или плохие. Я даже не помню, играла ли я с ней. Знаю, что мы часто играем одни те же турниры и часто вместе тренируемся. Мы хорошо знаем друг друга, я знаю её тренера, у нас хорошие отношения. Я настроюсь на тяжёлый матч, знаю, что она очень сильный и быстрый игрок. Она очень хорошо играет в обороне, держит мяч. Если будет такая же погода, идти дождь, то и корт будет вязкий, и мячи будут быстро разбухать и не будут так лететь. Поэтому будет тяжело. Буду настраиваться на долгий матч и битву», — сказала Блинкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.