Мирра Андреева одержала уверенную победу над американкой Бектас на старте «Ролан Гаррос»

38-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева без проблем вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2024.

В стартовом матче младшая из сестёр Андреевых одержала уверенную победу над 98-й ракеткой мира представительницей США Эминой Бектас со счётом 6:1, 6:3.

Встреча Андреевой с Бектас продлилась 1 час и 6 минут. В её рамках Андреева четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету 31-летней Бектас два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Следующей соперницей юной Андреевой на «Ролан Гаррос» станет победительница матча Виктория Азаренко (Беларусь, 19) – Надия Подороска (Аргентина).

Отметим, что в прошлом году Мирра Андреева набрала на «Ролан Гаррос» 170 очков, пройдя три раунда квалификации и одержав после этого две победы в основной сетке.