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Мирра Андреева — Эмина Бектас, результат матча 28 мая 2024, счёт 2:0, 1-й круг «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева одержала уверенную победу над американкой Бектас на старте «Ролан Гаррос»
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38-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева без проблем вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2024.

В стартовом матче младшая из сестёр Андреевых одержала уверенную победу над 98-й ракеткой мира представительницей США Эминой Бектас со счётом 6:1, 6:3.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 20:10 МСК
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Эмина Бектас
98
США
Эмина Бектас
Э. Бектас

Встреча Андреевой с Бектас продлилась 1 час и 6 минут. В её рамках Андреева четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету 31-летней Бектас два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Следующей соперницей юной Андреевой на «Ролан Гаррос» станет победительница матча Виктория Азаренко (Беларусь, 19) – Надия Подороска (Аргентина).

Отметим, что в прошлом году Мирра Андреева набрала на «Ролан Гаррос» 170 очков, пройдя три раунда квалификации и одержав после этого две победы в основной сетке.

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