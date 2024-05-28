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Касаткина рассказала о состоянии здоровья после повреждения в матче с Френх

Касаткина рассказала о состоянии здоровья после повреждения в матче с Френх
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась подробностями своего физического состояния после неприятного инцидента, произошедшего с ней во втором сете стартового матча на «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, в матче первого круга Касаткина (10) со счётом 7:5, 6:1 обыграла 49-ю ракетку мира представительницу Польши Магдалену Френх. Во второй партии Дарья подвернула ногу и вызывала на корт врача.

— Во втором сете травмы не случилось? Ничего не ёкнуло?
— На повторах всегда всё выглядит плохо. Конечно, в моменте испугалась. Почувствовала неприятные ощущения вокруг колена, но обошлось. Через пару минут боль прошла, всё хорошо», — сказала Касаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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