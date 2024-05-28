Циципас угостился гигантским круассаном в Париже

Девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился своим перекусом в социальных сетях. Спортсмен продегустировал огромный круассан.

Грек принимает участие в Открытом чемпионате Франции – 2024, который проходит в Париже. Круассан считается блюдом французской кухни.

В первом круге «Ролан Гаррос» Циципас одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем со счётом 7:6 (9:7), 6:4, 6:1. Следующим соперником Циципаса станет 83-я ракетка мира 25-летний немец Даниэль Альтмайер.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул. В матче первого круга Рууд обыграл Фелипе Мелигени Родригеса Альвеса из Бразилии.