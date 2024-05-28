«Теперь больше шансов затащить Янника во влог». Касаткина — о романе Синнера и Калинской

13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о романе второй ракетки мира из Италии Янника Синнера с российской теннисисткой Анной Калинской.

— Ты главный контентмейкер тура. Теперь, когда Синнер раскрыл отношения с Калинской, больше шансов будет увидеть его во влоге?

— Янника хотели к нам затащить ещё до всей этой заварушки (смеется). Сейчас, конечно, шансов стало больше. Я рада за ребят, больше ничего не хочу говорить. Я за них очень рада. Конечно, теперь есть цель Синнера к нам затащить, пусть не вдвоем, но его, потому что он очень хороший парень, — сказала Касаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, слухи о романе Синнера и Калинской появились в итальянских СМИ 16 мая. Ещё до старта грунтового мэйджора россиянка была замечена на свидании с итальянцем в Париже. Вчера, 28 мая, Янник официально подтвердил романтические отношения с Анной.