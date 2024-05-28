Елена Рыбакина была раздражена однотипными вопросами журналистов на пресс-конференции

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина была раздражена однотипными вопросами на своей пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».

Журналист: Как вы себя чувствуете физически по сравнению с прошлым годом, с тем, когда вам пришлось сняться с турнира после второго матча? Повлияли ли сегодняшние холод и сырость на ваши планы на игру?

Рыбакина: Нет, это никак не повлияло. Я знаю, как адаптироваться к разным условиям. С точки зрения физики, конечно, я намного лучше, чем в прошлом году, с тех пор как мне пришлось отказаться от участия. У меня был ковид, так что, конечно, сейчас я намного сильнее. Вопросы всё те же, так что я больше не знаю, что сказать (смотрит на модератора, улыбаясь).

Журналист: Это был ваш первый матч после Мадрида. В Мадриде вы сказали, что немного устали от этих затяжных турниров. Я знаю, вы не хотели пропускать Рим, но то, что вы пропустили, помогло вам? Вы до сих пор считаете, что существует опасность, что вы можете почувствовать усталость из-за более насыщенного графика?

Рыбакина: Ну, иногда это и правда утомляет, но сейчас я счастлива вернуться и просто продолжать играть. Моя цель – выигрывать титулы. Это то, чего я хочу. Это то, к чему я стремлюсь.

Журналист: Вы только что сказали, что смогли хорошо справиться с условиями на корте. Чем они отличались? Корт просто был медленнее? Каково играть с закрытой крышей?

Рыбакина: Наверное, так же, как и в предыдущие годы.

Журналист: Вы доходили здесь до четвертьфинала, вы уже выигрывали титул на «Шлеме», так что знаете, каково это. Как вы думаете, в чём разница между завоеванием титула и выходом в финал «Ролан Гаррос»? Что вам нужно сделать, чтобы завоевать этот титул?

Рыбакина: Это довольно просто. Вам нужно усердно работать, делать всё то, что обычно вам не хочется делать. Простой вопрос — простой ответ. Итак, ребята, что-нибудь ещё?

Журналист: Я права, полагая, что вы впервые носите комплект от Yonex?

Рыбакина: Нет, в прошлом году я тоже была в Yonex.

Журналист: Что заставило вас выбрать эти цвета и каков вообще процесс выбора одежды?

Рыбакина: Эти цвета? Их выбирала не я. Бренд сделал выбор за меня, так что, есть ещё вопросы?