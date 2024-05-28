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Азаренко одержала разгромную победу на старте «Ролан Гаррос» и вышла на Мирру Андрееву

Азаренко одержала разгромную победу на старте «Ролан Гаррос» и вышла на Мирру Андрееву
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко с разгромной победы стартовала на Открытом чемпионате Франции – 2024.

В матче первого круга Азаренко (19) со счётом 6:1, 6:0 обыграла 59-ю ракетку мира, представительницу Аргентины Надию Подороску.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 12:00 МСК
Виктория Азаренко
21
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
38
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Встреча Азаренко с Подороской продлилась 1 час и 2 минуты. В её рамках Виктория один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Надии два эйса, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Азаренко на «Ролан Гаррос» — 2024 станет 38-я ракетка мира, 17-летняя россиянка Мирра Андреева.

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