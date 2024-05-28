Азаренко одержала разгромную победу на старте «Ролан Гаррос» и вышла на Мирру Андрееву

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко с разгромной победы стартовала на Открытом чемпионате Франции – 2024.

В матче первого круга Азаренко (19) со счётом 6:1, 6:0 обыграла 59-ю ракетку мира, представительницу Аргентины Надию Подороску.

Встреча Азаренко с Подороской продлилась 1 час и 2 минуты. В её рамках Виктория один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Надии два эйса, одна двойная ошибка и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Азаренко на «Ролан Гаррос» — 2024 станет 38-я ракетка мира, 17-летняя россиянка Мирра Андреева.