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Касаткина: идея моего блога — показать закулисье теннисного тура

Касаткина: идея моего блога — показать закулисье теннисного тура
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о своём видеоблоге на YouTube-канале.

– Netflix здесь больше нет, но у вас есть свой видеоблог на 50 тысяч подписчиков.
– Мы выиграли это соревнование, да! Идея блога — показать закулисье теннисного тура, показать, какие мы. Что мы не только теннисисты, которых вы видите на экране за игрой. Помню, бывший тренер любил повторять, что за каждым форхендом есть что-то ещё. За каждым форхендом стоит история, что-то ещё. Это мы и пытаемся показать. Ну и ещё получше узнаём других игроков, когда забавно общаемся с ними для влога. Показываем жизнь в туре, как она есть. Я уже говорила, да, иногда она выглядит роскошной, особенно на таких турнирах, а иногда – нет. В ней много жертв, трудностей и тяжёлой работы. Это мы и хотим показать, — сказала Касаткина на пресс-конференции.

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