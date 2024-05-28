Юлия Путинцева разгромила Слоан Стивенс на старте «Ролан Гаррос» — 2024
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39-я ракетка мира, представительница Казахстана Юлия Путинцева успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции – 2024, который продлится до 8 июня.
В матче первого круга Путинцева со счётом 6:1, 6:2 обыграла чемпионку US Open – 2017, бывшую третью ракетку мира американку Слоан Стивенс.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 21:20 МСК
39
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
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Слоан Стивенс
С. Стивенс
Встреча Путинцевой со Стивенс продлилась 56 минут. В её рамках Путинцева один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Стивенс ни одного эйса, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
Следующей соперницей Путинцевой на «Ролан Гаррос» — 2024 станет победительница матча Кэйти Бултер (Великобритания, 26) — Паула Бадоса (Испания).
Комментарии
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