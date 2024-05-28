Хольгер Руне уверенно вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

13-я ракетка мира, 21-летний датский теннисист Хольгер Руне успешно стартовал на «Ролан Гаррос» — 2024.

В матче первого круга Руне (13) обыграл 62-ю ракетку мира представителя Великобритании Даниэля Эванса. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу датчанина.

Встреча Руне с Эвансом продлилась 2 часа и 35 минут. В её рамках Руне семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 возможных. На счету Эванса два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.