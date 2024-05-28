Мирра Андреева прокомментировала победу в первом круге «Ролан Гаррос»

38-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2024.

Напомним, Андреева в стартовом матче одержала уверенную победу над 98-й ракеткой мира представительницей США Эминой Бектас со счётом 6:1, 6:3.

— Как ощущения от первого матча? Многие, например, жалуются на мячи.

— Я разницы вообще не чувствую. Единственное место, где я её ощущаю, это Индиан-Уэллс. Я люблю мячи Wilson, пока мне всё нравится. А так — сегодня я волновалась, была зажата, не очень свободно играла. Всё-таки первый круг, да и соперница непростая, потому что любит рвать ритм. Понимала, что нужно будет самой играть и завершать. Получилось неплохо», — сказала младшая из сестёр Андреевых в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.