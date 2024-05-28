«Он — икона тенниса». Этчеверри назвал своего кумира

29-я ракетка мира из Аргентины Томас Мартин Этчеверри назвал своего кумира в теннисе. Аргентинец заявил, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович является для него иконой тенниса.

«Он — икона тенниса. Новак всегда будет моим кумиром. Стараюсь смотреть каждый из его матчей и учиться у него. Я думаю, что он останется лучшим ещё долгое время», — приводит слова Этчеверри Punto de Break.

Сегодня, 28 мая, Этчеверри вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2024. Напомним, основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.