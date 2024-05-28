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Касаткина — о завершении карьеры Маррея: к сожалению, время не стоит на месте

Касаткина — о завершении карьеры Маррея: к сожалению, время не стоит на месте
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о завершении карьеры трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» британского теннисиста Энди Маррея.

— Маррей в этом году уходит из тенниса. По нему сильно будут скучать?
— Энди – лучший, мы очень будем скучать по нему. У него потрясающее британское чувство юмора, и на корте он крутой. Он был одним из лучших игроков в мире. Обожаю, когда он играет, иногда даже старалась брать что-то из его игры. Но, к сожалению, время не стоит на месте. Многие уже объявили, что этот «Ролан Гаррос» станет для них последним. Вот так. Это жизнь, — сказала Касаткина на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что британский теннисист выразил желание сыграть на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и завершить карьеру.

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