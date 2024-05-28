«Я очень чувствительный человек». Атман впервые прокомментировал удар мячом в фанатку

121-я ракетка мира, 22-летний французский теннисист Теренс Атман впервые прокомментировал своё скандальное поведение в матче с австрийцем Себастьяном Офнером в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, Атман очень нервно реагировал на свои неудачи по ходу проигранного матча. В шестом гейме четвёртого сета при счёте 1:4 после очередного проигранного очка Теренс со всей силы ударил по мячу и попал по сидящей в первых рядах зрительнице. Из-за этого матч прервался на 15 минут. В это время судья на вышке и супервайзер общались с пострадавшей болельщицей и решали, как следует наказать Атмана. В итоге за неспортивное поведение Теренсу сделали предупреждение. Хотя Офнер и некоторые на трибунах требовали дисквалификацию.

«Первым моим побуждением было бы пойти и извиниться, но я был настолько шокирован и дезориентирован своим поступком, что никакой реакции не последовало… Просто как в отключке, когда мозг отрубается и не можешь думать ни о чём другом.

Я очень много работаю над собой в психологическом плане, и люди вокруг меня знают, что я добился огромного прогресса в плане борьбы со стрессом, из-за которого шесть месяцев назад я терял от 4 до 6 кг за турнир.

Моё действие не было преднамеренным, поэтому, пожалуйста, простите меня за мой эмоциональный всплеск и, прежде всего, я хотел бы лично извиниться перед пострадавшей дамой. Сейчас я общаюсь с организаторами турнира, чтобы извиниться и подарить ей одну из своих подписанных ракеток (если она примет предложение, конечно).

Я возьму на себя все финансовые последствия. Пишу это со слезами на глазах, потому что я очень чувствительный человек и попадание в подобную ситуацию сильно меня задевает. Искренне надеюсь, что моё послание будет услышано», — написал Атман в своих социальных сетях.