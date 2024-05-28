Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила свои шансы на титул «Ролан Гаррос» — 2024.

«Я многое улучшила с тех пор, как в последний раз была в Париже. Думаю, что моя игра стала лучше. Морально я сильнее, чем в прошлом году», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Сегодня, 28 мая, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции – 2024 Соболенко разгромила 100-ю ракетку мира, 19-летнюю российскую теннисистку Эрику Андрееву.

Отметим, что Соболенко – прошлогодняя полуфиналистка Открытого чемпионата Франции. В 2023-м она остановилась в шаге от финала, упустив счёт 5:2 в свою пользу в решающей партии полуфинала с чешкой Каролиной Муховой.