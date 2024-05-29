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Новак Джокович одержал уверенную победу в первом круге «Ролан Гаррос»

Новак Джокович одержал уверенную победу в первом круге «Ролан Гаррос»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции.

В матче первого круга серб оказался сильнее француза Пьер-Юга Эрбера. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту.

За это время Джокович выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Эрбера семь эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

В следующем раунде Новак Джокович сыграет с Роберто Карбальес-Баэной из Испании (63-я ракетка мира).

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

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