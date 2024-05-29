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Азаренко — лишь третья действующая теннисистка, выигравшая 100 сетов со счётом 6:0

Азаренко — лишь третья действующая теннисистка, выигравшая 100 сетов со счётом 6:0
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко вошла в число теннисисток, выигравших 100 и более сетов со счётом 6:0.

Свою юбилейную, 100-ю партию под ноль на уровне WTA Азаренко взяла на старте «Ролан Гаррос» — 2024. В матче первого круга Виктория (19) со счётом 6:1, 6:0 обыграла 59-ю ракетку мира представительницу Аргентины Надию Подороску.

Нельзя не отметить, что Азаренко стала лишь третьей действующей теннисисткой с подобным показателем. Помимо Виктории, более сотни сетов под ноль взяли датчанка Каролина Возняцки (120) и американка Винус Уильямс (108).

У мужчин среди действующих игроков такими цифрами могут похвастаться только серб Новак Джокович (121 сет под ноль) и испанец Рафаэль Надаль (116).

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