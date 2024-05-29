«Ему будет тяжело». Беккер не считает Синнера фаворитом «Ролан Гаррос»

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер заявил, что вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер не является фаворитом «Ролан Гаррос».

«На данный момент грунт – не лучшее покрытие для Синнера. Да, на харде и на траве он представляет большую угрозу, но на грунте он пока не выигрывал больших турниров. Мы не знаем, в какой он сейчас форме. На «Большом шлеме» нет короткого пути. Ты две недели играешь в пятисетовом формате. Ты не будешь выигрывать легко и быстро, делая по 25 эйсов. Так что ему будет тяжело. Если он в хорошей форме, то у него будет шанс, но сейчас есть вопросы по этому поводу», — приводит слова Беккера Tennis 365.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.