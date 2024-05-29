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«Ему будет тяжело». Беккер не считает Синнера фаворитом «Ролан Гаррос»

«Ему будет тяжело». Беккер не считает Синнера фаворитом «Ролан Гаррос»
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер заявил, что вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер не является фаворитом «Ролан Гаррос».

«На данный момент грунт – не лучшее покрытие для Синнера. Да, на харде и на траве он представляет большую угрозу, но на грунте он пока не выигрывал больших турниров. Мы не знаем, в какой он сейчас форме. На «Большом шлеме» нет короткого пути. Ты две недели играешь в пятисетовом формате. Ты не будешь выигрывать легко и быстро, делая по 25 эйсов. Так что ему будет тяжело. Если он в хорошей форме, то у него будет шанс, но сейчас есть вопросы по этому поводу», — приводит слова Беккера Tennis 365.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

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