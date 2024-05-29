Паула Бадоса пробилась во второй круг «Ролан Гаррос» — 2024, одолев Кэйти Бултер

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2024, который продлится до 8 июня.

В матче первого круга Бадоса (текущий 139-й номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 7:5, 6:4 обыграла 28-ю ракетку мира представительницу Великобритании Кэйти Бултер (26).

Встреча Бадосы с Бултер продлилась 2 часа и 8 минут. В её рамках Бадоса шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Бултер семь эйсов, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующей соперницей Бадосы на «Ролан Гаррос» — 2024 станет 39-я ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева.