Паула Бадоса пробилась во второй круг «Ролан Гаррос» — 2024, одолев Кэйти Бултер
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Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции – 2024, который продлится до 8 июня.
В матче первого круга Бадоса (текущий 139-й номер рейтинга WTA) со счётом 4:6, 7:5, 6:4 обыграла 28-ю ракетку мира представительницу Великобритании Кэйти Бултер (26).
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 22:10 МСК
28
Кэйти Бултер
К. Бултер
Окончен
1 : 2
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139
Паула Бадоса
П. Бадоса
Встреча Бадосы с Бултер продлилась 2 часа и 8 минут. В её рамках Бадоса шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Бултер семь эйсов, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Следующей соперницей Бадосы на «Ролан Гаррос» — 2024 станет 39-я ракетка мира представительница Казахстана Юлия Путинцева.
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