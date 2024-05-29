Мирра Андреева высказалась о предстоящем поединке с Азаренко на «Ролан Гаррос» — 2024

38-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко во втором круге «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, Андреева в стартовом для себя матче одержала уверенную победу над 98-й ракеткой мира представительницей США Эминой Бектас со счётом 6:1, 6:3.

«Она — очень опытный игрок, которая выигрывала «Шлемы», будет непростой матч. Вика играет агрессивно, всегда старается заходить в корт. Обсудим с тренером тактику. Я всегда хотела с Викой сыграть. Рада, что есть такой шанс — попробовать себя. Очень жду матча», — сказала младшая из сестёр Андреевых в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.