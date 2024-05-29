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Александр Бублик стартовал с уверенной победы в первом круге «Ролан Гаррос»

17-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга Бублик оказался сильнее француза Грегуара Баррера (112-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.

За это время Бублик выполнил 10 подач навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16. На счету Баррера два эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

В следующем круге Александр Бублик сыграет с Ян-Леннардом Штруффом из Германии (41-я ракетка мира).

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

Теннисист с наибольшим числом трофеев: