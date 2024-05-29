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Результаты игрового дня 28 мая на «Ролан Гаррос» среди мужчин

Завершились матчи 28 мая на турнире «Ролан Гаррос».«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня «Ролан Гаррос» — 2024. Победители в каждой паре выделены курсивом.

«Ролан Гаррос». Мужчины. 28 мая.

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 28) — Артур Казо (Франция) – 3:6, 6:2, 6:1, 6:4

Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Фелипе Мелигени-Альвес (Бразилия, Q) – 6:3, 6:4, 6:3

Томаш Махач (Чехия) — Нуну Боржеш (Португалия) – 7:6, 6:4, 6:3.

Артур Риндеркнеш (Франция) — Адам Уолтон (Австралия, WC) – 6:3, 6:4, 7:5

Хауме Мунар (Испания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:1, 4:6, 6:4, 6:1

Алекс де Минор (Австралия, 11) — Алекс Михельсен (США) — 6:1, 6:0, 6:2

Мариано Навоне (Аргентина, 31) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, SR) – 5:7, 6:1, 6:3, 6:0

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Валентен Вашеро (Монако, Q) – 4:6, 6:2, 6:2, 7:6

Тейлор Фритц (США, 12) — Федерико Кория (Аргентина) – 2:6, 6:1, 6:2, 6:1

Давид Гоффен (Бельгия) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, WC) — 4:6, 6:4, 6:3, 6:7, 6:3

Флавио Коболли (Италия) – Хамад Меджедович (Сербия, Q) — 6:2, 6:3, 6:7, 6:3

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Роман Андрес Бурручага (Аргентина, Q) – 6:3, 6:2, 6:1

Хольгер Руне (Норвегия, 13) – Даниэль Эванс (Великобритания) — 6:4, 6:4, 6:4

Джулио Цеппьери (Италия, Q) — Адриан Маннарино (Франция, 22) – 4:6, 6:2, 6:1, 6:2

Лучано Дардери (Италия) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:3, 7:6, 6:1

Танаси Коккинакис (Австралия) – Алексей Попырин (Австралия) — 4:6, 7:6, 6:3, 5:7, 6:3

Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Констан Лестьенн (Франция) — 6:3, 7:5, 4:6, 6:2

Таллон Грикспор (Нидерланды, 26) — Маккензи Макдональд (США) – 6:3, 6:4, 1:6, 6:2

Новак Джокович (Сербия, 1) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, WC) – 6:4, 7:6, 6:4

Александр Бублик (Казахстан, 19) – Грегуар Баррер (Франция, Q) — 6:4, 7:5, 6:3

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