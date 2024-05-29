Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Результаты игрового дня 28 мая на «Ролан Гаррос» среди мужчин

Результаты игрового дня 28 мая на «Ролан Гаррос» среди мужчин
Аудио-версия:
Комментарии

Завершились матчи 28 мая на турнире «Ролан Гаррос».«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня «Ролан Гаррос» — 2024. Победители в каждой паре выделены курсивом.

«Ролан Гаррос». Мужчины. 28 мая.

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 28) — Артур Казо (Франция) – 3:6, 6:2, 6:1, 6:4
Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Фелипе Мелигени-Альвес (Бразилия, Q) – 6:3, 6:4, 6:3
Томаш Махач (Чехия) — Нуну Боржеш (Португалия) – 7:6, 6:4, 6:3.
Артур Риндеркнеш (Франция) — Адам Уолтон (Австралия, WC) – 6:3, 6:4, 7:5
Хауме Мунар (Испания) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:1, 4:6, 6:4, 6:1
Алекс де Минор (Австралия, 11) — Алекс Михельсен (США) — 6:1, 6:0, 6:2
Мариано Навоне (Аргентина, 31) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, SR) – 5:7, 6:1, 6:3, 6:0
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Валентен Вашеро (Монако, Q) – 4:6, 6:2, 6:2, 7:6
Тейлор Фритц (США, 12) — Федерико Кория (Аргентина) – 2:6, 6:1, 6:2, 6:1
Давид Гоффен (Бельгия) – Джованни Мпетчи Перрикар (Франция, WC) — 4:6, 6:4, 6:3, 6:7, 6:3
Флавио Коболли (Италия) – Хамад Меджедович (Сербия, Q) — 6:2, 6:3, 6:7, 6:3
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Роман Андрес Бурручага (Аргентина, Q) – 6:3, 6:2, 6:1
Хольгер Руне (Норвегия, 13) – Даниэль Эванс (Великобритания) — 6:4, 6:4, 6:4
Джулио Цеппьери (Италия, Q) — Адриан Маннарино (Франция, 22) – 4:6, 6:2, 6:1, 6:2
Лучано Дардери (Италия) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 6:3, 7:6, 6:1
Танаси Коккинакис (Австралия) – Алексей Попырин (Австралия) — 4:6, 7:6, 6:3, 5:7, 6:3
Роберто Карбальес-Баэна (Испания) – Констан Лестьенн (Франция) — 6:3, 7:5, 4:6, 6:2
Таллон Грикспор (Нидерланды, 26) — Маккензи Макдональд (США) – 6:3, 6:4, 1:6, 6:2
Новак Джокович (Сербия, 1) — Пьер-Юг Эрбер (Франция, WC) – 6:4, 7:6, 6:4
Александр Бублик (Казахстан, 19) – Грегуар Баррер (Франция, Q) — 6:4, 7:5, 6:3

Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024

Первый олимпийский теннисист из России:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android