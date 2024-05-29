Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты игрового дня 28 мая на «Ролан Гаррос» среди женщин

Вчера, 28 мая, завершился третий игровой день турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Ролан Гаррос». Первый круг. Женщины. 28 мая

Элина Аванесян (Россия) — Чжу Линь (Китай) — 6:2, 6:4;

Анна Блинкова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:3, 3:6, 7:6 (10:5);

Дарья Касаткина (Россия) — Магдалена Френх (Польша) — 7:5, 6:1;

Мирра Андреева (Россия) — Эмина Бектас (США) — 6:2, 6:3;

Арина Соболенко (Беларусь) — Эрика Андреева (Россия) — 6:1, 6:2;

Елена Рыбакина (Казахстан) — Гретье Миннен (Бельгия) — 6:2, 6:3;

Мэдисон Кис (США) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:3, 6:2;

Виктория Азаренко (Беларусь) — Надия Подороска (Аргентина) — 6:1, 6:0;

Юлия Путинцева (Казахстан) — Слоан Стивенс (США) — 6:1, 6:2;

Паула Бадоса (Испания) — Кэйти Бултер (Великобритания) — 4:6, 7:5, 6:4;

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 6:1;

Тамара Корпач (Германия) — Эшлин Крюгер (США) — 4:6, 6:4, 7:6 (11:9);

Элисе Мертенс (Бельгия) — Мария Карле (Аргентина) — 6:3, 7:6 (10:8).

Петра Мартич (Хорватия) — Кристина Младенович (Франция) — 6:4, 6:4.

Аранча Рус (Нидерланды) — Анжелика Кербер (Германия) — 6:4, 6:3;

Питон Стирнс (США) — Лучия Чирич-Багарич (Хорватия) — 6:3, 6:7 (8:10), 7:6 (10:6).

Эмма Наварро (США) — Зейнеп Сёнмез (Турция) — 6:2, 6:0;

Моюка Учижима (Япония) — Ирен Бурильо Эскорихуэла (Испания) — 6:1, 6:1;

Сара Эррани (Италия) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:3, 6:2.

Теннисист с наибольшим числом трофеев: