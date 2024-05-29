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Результаты игрового дня 28 мая на «Ролан Гаррос» среди женщин

Результаты игрового дня 28 мая на «Ролан Гаррос» среди женщин
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Вчера, 28 мая, завершился третий игровой день турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции — 2024 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Ролан Гаррос». Первый круг. Женщины. 28 мая

Элина Аванесян (Россия) — Чжу Линь (Китай) — 6:2, 6:4;
Анна Блинкова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния) — 6:3, 3:6, 7:6 (10:5);
Дарья Касаткина (Россия) — Магдалена Френх (Польша) — 7:5, 6:1;
Мирра Андреева (Россия) — Эмина Бектас (США) — 6:2, 6:3;
Арина Соболенко (Беларусь) — Эрика Андреева (Россия) — 6:1, 6:2;
Елена Рыбакина (Казахстан) — Гретье Миннен (Бельгия) — 6:2, 6:3;
Мэдисон Кис (США) — Рената Сарасуа (Мексика) — 6:3, 6:2;
Виктория Азаренко (Беларусь) — Надия Подороска (Аргентина) — 6:1, 6:0;
Юлия Путинцева (Казахстан) — Слоан Стивенс (США) — 6:1, 6:2;
Паула Бадоса (Испания) — Кэйти Бултер (Великобритания) — 4:6, 7:5, 6:4;
Чжэн Циньвэнь (Китай) — Ализе Корне (Франция) — 6:2, 6:1;
Тамара Корпач (Германия) — Эшлин Крюгер (США) — 4:6, 6:4, 7:6 (11:9);
Элисе Мертенс (Бельгия) — Мария Карле (Аргентина) — 6:3, 7:6 (10:8).
Петра Мартич (Хорватия) — Кристина Младенович (Франция) — 6:4, 6:4.
Аранча Рус (Нидерланды) — Анжелика Кербер (Германия) — 6:4, 6:3;
Питон Стирнс (США) — Лучия Чирич-Багарич (Хорватия) — 6:3, 6:7 (8:10), 7:6 (10:6).
Эмма Наварро (США) — Зейнеп Сёнмез (Турция) — 6:2, 6:0;
Моюка Учижима (Япония) — Ирен Бурильо Эскорихуэла (Испания) — 6:1, 6:1;
Сара Эррани (Италия) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:3, 6:2.

Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024

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