Мирра Андреева рассказала о своём отношении к ожиданию матчей во время дождя

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сообщила, как относится к длительному ожиданию своего матча во время дождливой погоды.

— Сегодня дождь, ты долго ждала матча. Насколько это тяжело?

— Не думаю, что есть те, кому это нравится. Но таков теннис. Длинный день получился, приехали на стадион в 10:30 утра. В итоге только перед матчем удалось 15 минут размяться. Рада, что в итоге выиграла, — рассказала Мирра Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» Мирра Андреева переиграла в двух партиях 98-ю ракетку мира американку Эмину Бектас со счётом 6:2, 6:3. Во втором круге российская теннисистка сыграет с бывшей первой ракеткой мира Викторией Азаренко из Беларуси.