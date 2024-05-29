Мирра Андреева рассказала о своём отношении к ожиданию матчей во время дождя
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38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сообщила, как относится к длительному ожиданию своего матча во время дождливой погоды.
— Сегодня дождь, ты долго ждала матча. Насколько это тяжело?
— Не думаю, что есть те, кому это нравится. Но таков теннис. Длинный день получился, приехали на стадион в 10:30 утра. В итоге только перед матчем удалось 15 минут размяться. Рада, что в итоге выиграла, — рассказала Мирра Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
28 мая 2024, вторник. 20:10 МСК
38
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
98
Эмина Бектас
Э. Бектас
В матче первого круга «Ролан Гаррос» Мирра Андреева переиграла в двух партиях 98-ю ракетку мира американку Эмину Бектас со счётом 6:2, 6:3. Во втором круге российская теннисистка сыграет с бывшей первой ракеткой мира Викторией Азаренко из Беларуси.
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