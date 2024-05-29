Мирра Андреева: знаю, что могу доходить до четвертьфиналов, полуфиналов

38-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, за какой результат планирует бороться на «Ролан Гаррос» — 2024.
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— Если сравнивать тебя на прошлом «Ролан Гаррос» и сейчас, как ты изменилась? Если у тебя внутреннее ощущение, что сейчас ты готова доходить до четвертьфинала, полуфинала?
— В прошлом году для меня пройти квалификацию уже было супер, я от себя ничего не ждала. Сейчас уже есть от себя небольшие ожидания. Я знаю, что умею делать на корте. Знаю, что многие люди от меня чего-то ждут. Жду от себя большего, чем в прошлом году. Я знаю, что могу доходить до четвертьфиналов, полуфиналов. Буду за это бороться, — сказала Мирра Андреева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матче первого круга «Ролан Гаррос» Мирра Андреева обыграла в двух сетах 98-ю ракетку мира Эмину Бектас из США со счётом 6:2, 6:3. Во втором круге российская теннисистка сыграет с бывшей первой ракеткой мира Викторией Азаренко из Беларуси.
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