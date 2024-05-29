Джокович выступил с обращением к болельщикам по поводу старта «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обратился к любителям тенниса в связи с началом второго турнира «Большого шлема» в 2024 году — «Ролан Гаррос».

«Начну по-английски для всех фанатов «Ролан Гаррос» по всему миру и здесь, во Франции, в Париже. Желаю вам великолепного старта «Ролан Гаррос» — 2024, я очень взволнован пребыванием здесь. Надеюсь, что вы увидите невероятный теннис, потрясающие моменты на корте — и не только от меня, но и от всех игроков, принимающих участие в этом удивительном турнире. Это ещё один «Большой шлем», это очень захватывающе», — приводит слова Джоковича официальный аккаунт «Ролан Гаррос» в социальной сети X (ранее Twitter).

Открытый чемпионат Франции по теннису проходит в Париже на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 26 мая по 9 июня 2024 года.