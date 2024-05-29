«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 29 мая

В среду, 29 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграют россияне Андрей Рублёв и Павел Котов, а также Стефанос Циципас и Янник Синнер.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 29 мая

Мужчины. Второй круг. Примерное время начала матчей (мск):

12:00

Лоренцо Сонего (Италия) — Чжан Чжичжэнь (Китай);

Хуберт Хуркач (Польша) — Брэндон Накашима (США);

Даниэль Альтмайер (Германия) — Стефанос Циципас (Греция);

Себастьян Корда (США) — Квон Сон У (Северная Корея);

Бен Шелтон (США) — Кей Нисикори (Япония);

Александр Мюллер (Франция) — Маттео Арнальди (Италия).

13:30

Зизу Бергс (Бельгия) — Максимильян Мартерер (Германия);

Себастьян Офнер (Австрия) — Себастьян Баэс (Аргентина);

Денис Шаповалов (Канада) — Фрэнсис Тиафо (США).

14:00

Генри Сквайр (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

14:30

Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Карлос Алькарас (Испания).

15:30

Андрей Рублёв (Россия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).

17:00

Корентен Муте (Франция) — Александр Шевченко (Казахстан).

18:00

Павел Котов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария).

21:15