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«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 29 мая

«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 29 мая
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В среду, 29 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграют россияне Андрей Рублёв и Павел Котов, а также Стефанос Циципас и Янник Синнер.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 29 мая
Мужчины. Второй круг. Примерное время начала матчей (мск):

12:00

  • Лоренцо Сонего (Италия) — Чжан Чжичжэнь (Китай);
  • Хуберт Хуркач (Польша) — Брэндон Накашима (США);
  • Даниэль Альтмайер (Германия) — Стефанос Циципас (Греция);
  • Себастьян Корда (США) — Квон Сон У (Северная Корея);
  • Бен Шелтон (США) — Кей Нисикори (Япония);
  • Александр Мюллер (Франция) — Маттео Арнальди (Италия).

13:30

  • Зизу Бергс (Бельгия) — Максимильян Мартерер (Германия);
  • Себастьян Офнер (Австрия) — Себастьян Баэс (Аргентина);
  • Денис Шаповалов (Канада) — Фрэнсис Тиафо (США).

14:00

  • Генри Сквайр (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

14:30

  • Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Карлос Алькарас (Испания).

15:30

  • Андрей Рублёв (Россия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).

17:00

  • Корентен Муте (Франция) — Александр Шевченко (Казахстан).

18:00

  • Павел Котов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария).

21:15

  • Ришар Гаске (Франция) — Янник Синнер (Италия).
Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
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