«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 29 мая
В среду, 29 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграют россияне Андрей Рублёв и Павел Котов, а также Стефанос Циципас и Янник Синнер.
«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 29 мая
Мужчины. Второй круг. Примерное время начала матчей (мск):
12:00
- Лоренцо Сонего (Италия) — Чжан Чжичжэнь (Китай);
- Хуберт Хуркач (Польша) — Брэндон Накашима (США);
- Даниэль Альтмайер (Германия) — Стефанос Циципас (Греция);
- Себастьян Корда (США) — Квон Сон У (Северная Корея);
- Бен Шелтон (США) — Кей Нисикори (Япония);
- Александр Мюллер (Франция) — Маттео Арнальди (Италия).
13:30
- Зизу Бергс (Бельгия) — Максимильян Мартерер (Германия);
- Себастьян Офнер (Австрия) — Себастьян Баэс (Аргентина);
- Денис Шаповалов (Канада) — Фрэнсис Тиафо (США).
14:00
- Генри Сквайр (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
14:30
- Йеспер де Йонг (Нидерланды) — Карлос Алькарас (Испания).
15:30
- Андрей Рублёв (Россия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания).
17:00
- Корентен Муте (Франция) — Александр Шевченко (Казахстан).
18:00
- Павел Котов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария).
21:15
- Ришар Гаске (Франция) — Янник Синнер (Италия).
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