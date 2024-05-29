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«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 29 мая

«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 29 мая
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В среду, 29 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграют россиянки Анастасия Потапова и Людмила Самсонова, а также Ига Свёнтек, Кори Гауфф и Марта Костюк.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 29 мая
Женщины. Второй круг. Примерное время начала матчей (мск):

12:00

  • Яна Фетт (Хорватия) — Мари Боузкова (Чехия);
  • Кэти Волынец (США) — Маркета Вондроушова (Чехия);
  • Лейла Фернандес (Канада) — Сиюй Ван (Китай).

13:00

  • Софья Кенин (США) — Каролин Гарсия (Франция).

14:00

  • Ван Яфань (Китай) — Даяна Ястремская (Украина);
  • Катержина Синякова (Чехия) — Хлоэ Паке (Франция);
  • Елена Остапенко (Латвия) — Клара Таусон (Дания);
  • Виктория Голубич (Швейцария) — Анастасия Потапова (Россия);
  • Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Онс Жабер (Тунис).

15:30

  • Донна Векич (Хорватия) — Марта Костюк (Украина);
  • Даниэль Коллинз (США) — Ольга Данилович (Сербия).

16:00

  • Синьюй Ван (Китай) — Виктория Томова (Венгрия).

16:30

  • Ига Свёнтек (Польша) — Наоми Осака (Япония)

17:30

  • Людмила Самсонова (Россия) — Аманда Анисимова (США);
  • Кори Гауфф (США) — Тамара Зиданшек (Словакия);
  • Кристина Букша (Испания) — Элизабетта Коччаретто.
Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
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