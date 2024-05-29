«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 29 мая
В среду, 29 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграют россиянки Анастасия Потапова и Людмила Самсонова, а также Ига Свёнтек, Кори Гауфф и Марта Костюк.
«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 29 мая
Женщины. Второй круг. Примерное время начала матчей (мск):
12:00
- Яна Фетт (Хорватия) — Мари Боузкова (Чехия);
- Кэти Волынец (США) — Маркета Вондроушова (Чехия);
- Лейла Фернандес (Канада) — Сиюй Ван (Китай).
13:00
- Софья Кенин (США) — Каролин Гарсия (Франция).
14:00
- Ван Яфань (Китай) — Даяна Ястремская (Украина);
- Катержина Синякова (Чехия) — Хлоэ Паке (Франция);
- Елена Остапенко (Латвия) — Клара Таусон (Дания);
- Виктория Голубич (Швейцария) — Анастасия Потапова (Россия);
- Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Онс Жабер (Тунис).
15:30
- Донна Векич (Хорватия) — Марта Костюк (Украина);
- Даниэль Коллинз (США) — Ольга Данилович (Сербия).
16:00
- Синьюй Ван (Китай) — Виктория Томова (Венгрия).
16:30
- Ига Свёнтек (Польша) — Наоми Осака (Япония)
17:30
- Людмила Самсонова (Россия) — Аманда Анисимова (США);
- Кори Гауфф (США) — Тамара Зиданшек (Словакия);
- Кристина Букша (Испания) — Элизабетта Коччаретто.
Комментарии