«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 29 мая

В среду, 29 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграют россиянки Анастасия Потапова и Людмила Самсонова, а также Ига Свёнтек, Кори Гауфф и Марта Костюк.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 29 мая

Женщины. Второй круг. Примерное время начала матчей (мск):

12:00

Яна Фетт (Хорватия) — Мари Боузкова (Чехия);

Кэти Волынец (США) — Маркета Вондроушова (Чехия);

Лейла Фернандес (Канада) — Сиюй Ван (Китай).

13:00

Софья Кенин (США) — Каролин Гарсия (Франция).

14:00

Ван Яфань (Китай) — Даяна Ястремская (Украина);

Катержина Синякова (Чехия) — Хлоэ Паке (Франция);

Елена Остапенко (Латвия) — Клара Таусон (Дания);

Виктория Голубич (Швейцария) — Анастасия Потапова (Россия);

Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Онс Жабер (Тунис).

15:30

Донна Векич (Хорватия) — Марта Костюк (Украина);

Даниэль Коллинз (США) — Ольга Данилович (Сербия).

16:00

Синьюй Ван (Китай) — Виктория Томова (Венгрия).

16:30

Ига Свёнтек (Польша) — Наоми Осака (Япония)

17:30