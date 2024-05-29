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Рублёв — Мартинес-Портеро: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Рублёв — Мартинес-Портеро: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024
Андрей Рублёв
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29 мая на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт четвёртый игровой день. В рамках матча второго круга на турнире сразятся российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв и его испанский соперник, 48-я ракетка мира Педро Мартинес-Портеро. Встреча начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Рублёв — Мартинес-Портеро.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 15:40 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Педро Мартинес-Портеро
48
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро

Теннисисты встречались на корте лишь один раз. В 2021 году в рамках Открытого чемпионата США во втором круге соревнований сильнее оказался россиянин Андрей Рублёв. Он одолел своего соперника со счётом 7:6, 6:7, 6:1, 6:1.

Напомним, в первом круге Открытого чемпионата Франции — 2024 россиянин победил японца Таро Дэниэла со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
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