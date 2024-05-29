Котов — Вавринка: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Ролан Гаррос» — 2024

29 мая на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит четвёртый игровой день. В рамках матча второго круга на турнире сразятся российский теннисист, 56-я ракетка мира Павел Котов и его швейцарский соперник, 98-я ракетка мира Стэн Вавринка. Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Котов — Вавринка.
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Это будет первое очное противостояние двух теннисистов на корте.
В матче первого круга 25-летний Котов со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 обыграл первую ракетку Великобритании Кэмерона Норри (32). Встреча Котова с Норри продлилась 4 часа и 13 минут. В её рамках Котов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Норри один эйс, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
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