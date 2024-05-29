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Голубич — Потапова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Ролан Гаррос» — 2024

Голубич — Потапова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Ролан Гаррос» — 2024
Анастасия Потапова
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29 мая на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт четвёртый игровой день. В рамках матча второго круга на турнире сразятся российская теннисистка, 41-я ракетка мира Анастасия Потапова и её швейцарская соперница, 76-я ракетка мира Виктория Голубич. Встреча начнётся не ранее 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Голубич — Потапова.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 14:10 МСК
Виктория Голубич
76
Швейцария
Виктория Голубич
В. Голубич
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
41
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

В очном противостоянии теннисистки сходились лишь один раз. Это случилось в 2022 году в рамках хардового турнира в Клуж-Напоке (Румыния). Во втором круге соревнований победу одержала российская спортсменка. Счёт — 6:2, 6:3.

В первом круге Открытого чемпионата Франции — 2024 Потапова обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову (87-я в рейтинге WTA). Матч завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Анастасии.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
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