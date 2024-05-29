Голубич — Потапова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Ролан Гаррос» — 2024

29 мая на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт четвёртый игровой день. В рамках матча второго круга на турнире сразятся российская теннисистка, 41-я ракетка мира Анастасия Потапова и её швейцарская соперница, 76-я ракетка мира Виктория Голубич. Встреча начнётся не ранее 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Голубич — Потапова.

В очном противостоянии теннисистки сходились лишь один раз. Это случилось в 2022 году в рамках хардового турнира в Клуж-Напоке (Румыния). Во втором круге соревнований победу одержала российская спортсменка. Счёт — 6:2, 6:3.

В первом круге Открытого чемпионата Франции — 2024 Потапова обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову (87-я в рейтинге WTA). Матч завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Анастасии.