Голубич — Потапова: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Ролан Гаррос» — 2024

29 мая на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдёт четвёртый игровой день. В рамках матча второго круга на турнире сразятся российская теннисистка, 41-я ракетка мира Анастасия Потапова и её швейцарская соперница, 76-я ракетка мира Виктория Голубич. Встреча начнётся не ранее 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Голубич — Потапова.
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В очном противостоянии теннисистки сходились лишь один раз. Это случилось в 2022 году в рамках хардового турнира в Клуж-Напоке (Румыния). Во втором круге соревнований победу одержала российская спортсменка. Счёт — 6:2, 6:3.
В первом круге Открытого чемпионата Франции — 2024 Потапова обыграла соотечественницу Камиллу Рахимову (87-я в рейтинге WTA). Матч завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Анастасии.
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