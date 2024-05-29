Свёнтек — Осака: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга «Ролан Гаррос» — 2024

29 мая на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит четвёртый игровой день. В рамках матча второго круга на турнире сразятся польская теннисистка, лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Ига Свёнтек и её японская соперница, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Наоми Осака. Встреча начнётся не ранее 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Свёнтек — Осака.

История помнит два очных противостояния теннисисток. В 2019 году в рамках хардового турнира в Торонто (Канада) победу одержала японская спортсменка. Счёт — 7:6, 6:4. В 2022 году успех был за польской теннисисткой. Это случилось в финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Решающий поединок завершился со счётом 6:4, 6:0.