Самсонова — Анисимова: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 29 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит четвёртый игровой день. В рамках матча второго круга на турнире сразятся российская теннисистка, 17-я ракетка мира Людмила Самсонова и её американская соперница, 231-я ракетка мира Аманда Анисимова. Встреча начнётся не ранее 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Самсонова — Анисимова.

Теннисистки встречались на корте дважды, и оба раза победа оставалась за соперницей Самсоновой. В 2023 году в турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) россиянка проиграла со счётом 5:7, 3:6. А на Открытом чемпионате Австралии в текущем году она потерпела поражение со счётом 3:6, 4:6. Обе игры проходили на старте соревнований.