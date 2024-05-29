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Самсонова — Анисимова: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024

Самсонова — Анисимова: текстовая онлайн-трансляция матча «Ролан Гаррос» — 2024
Людмила Самсонова
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Сегодня, 29 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходит четвёртый игровой день. В рамках матча второго круга на турнире сразятся российская теннисистка, 17-я ракетка мира Людмила Самсонова и её американская соперница, 231-я ракетка мира Аманда Анисимова. Встреча начнётся не ранее 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Самсонова — Анисимова.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 17:40 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
231
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Теннисистки встречались на корте дважды, и оба раза победа оставалась за соперницей Самсоновой. В 2023 году в турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия) россиянка проиграла со счётом 5:7, 3:6. А на Открытом чемпионате Австралии в текущем году она потерпела поражение со счётом 3:6, 4:6. Обе игры проходили на старте соревнований.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
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