«Я поздний цветок, мне ещё нужно время». Циципас — о желании быть великим игроком ATP-тура

Девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас заявил о желании стать великим игроком ATP-тура. Несмотря на то что Циципасу 25 лет и у него нет титулов «Большого шлема», он верит, что имеет достаточно времени в карьере для достижения этой цели.

«Я чувствую, что отстаю от первой тройки, и я мог бы сократить это отставание. Но в какой-то степени я поздний цветок, и мне всё ещё нужно время, чтобы вырасти в великого игрока, которого я до сих пор не смог по-настоящему показать публике.

В 2019 году я был рад выиграть Итоговой турнир. Это всё ещё моя самая важная победа в карьере. Потом я трижды выигрывал «Мастерс» в Монте-Карло. Это прекрасное чувство — быть чемпионом турнира такой категории, но я чувствую, что в этом виде спорта могу добиться гораздо большего.

Я продолжаю говорить «надейся, надейся», но я также очень нацелен на важные матчи, которые, надеюсь, состоятся в какой-то момент — на этой неделе, на следующей, в ближайшие несколько месяцев — и полностью перевернут мою карьеру. Я мысленно готовлюсь к ним, зная, что они также могут перевернуть всю историю тенниса», — приводит слова Циципаса официальный сайт «Ролан Гаррос».