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Стефанос Циципас выделил фаворитов «Ролан Гаррос», не назвав себя

Стефанос Циципас выделил фаворитов «Ролан Гаррос», не назвав себя
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Девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас выделил фаворитов проходящего в эти дни в Париже «Ролан Гаррос».

«Я бы назвал Джоковича, потому что он побеждал здесь несколько раз. Возможно, сейчас он показывает не лучшие результаты в карьере. Но всё это воспринимается так только из-за того, что мы привыкли к победам Новака. Хотя я по-прежнему считаю его фаворитом.

Очевидно, Алькарас может занять лидирующие позиции, как и Синнер. Эти молодые теннисисты могут одинаково хорошо играть на всех покрытиях, и у них невероятные удары и, конечно, скорость на корте. У них есть всё необходимое, чтобы хорошо играть на грунте. Возможно, есть ещё несколько игроков, которых я не упомянул», — приводит слова Циципаса официальный сайт «Ролан Гаррос».

Напомним, сам Стефанос Циципас является финалистом «Ролан Гаррос» — 2021. Тогда в титульной встрече он проиграл Новаку Джоковичу, изначально ведя 2:0 по сетам, но отдав сопернику три партии подряд.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня в Париже (Франция). Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

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