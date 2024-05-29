Циципас: не хочу быть «кричащим именем», случайно выигравшим «Большой шлем»

Девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о том, что не смог выиграть ни одного турнира «Большого шлема», хотя уже давно находится в ранге топ-игрока ATP-тура.

«После того как начал показывать хорошие результаты в 2018 году, я слышал, как все говорили о «следующем важном событии», которого я могу достичь. Хотя я никогда не воспринимал это всерьёз, потому что действительно не хотел быть тем парнем, который случайно победил Федерера, Надаля или Джоковича.

Сейчас появилось много «кричащих имён», которые выступают хорошо на одном турнира и ожидают, что это продолжится и они смогут сразу выиграть турниры «Большого шлема». А я до сих пор прохожу большой путь для достижения этой цели.

В моей карьере были моменты, когда я размышлял о том, чего достиг за последние несколько лет. Конечно, я не буду лгать, что полностью удовлетворён результатами», — приводит слова Циципаса официальный сайт «Ролан Гаррос».

Напомним, Циципас является двукратным финалистом турнира «Большого шлема». Он играл в титульных встречах «Ролан Гаррос» — 2021 и Australian Open — 2023. В обоих матчах он проиграл сербу Новаку Джоковичу.