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Сколько россиян сегодня выйдет в третий круг «Ролан Гаррос» — 2024?

Сколько россиян сегодня выйдет в третий круг «Ролан Гаррос» — 2024?
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Сегодня, 29 мая, на кортах Открытого чемпионата Франции — 2024 состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и сделать прогноз: сколько россиян преодолеет стадию 1/32 финала соревнований?

«Ролан Гаррос» — 2024. 29 мая. Матчи с участием россиян:

  • Андрей Рублёв (Россия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания)
  • Павел Котов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария)
  • Виктория Голубич (Швейцария) — Анастасия Потапова (Россия)
  • Людмила Самсонова (Россия) — Аманда Анисимова (США)

Ранее первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обратился к любителям тенниса в связи с началом второго турнира «Большого шлема» в 2024 году — «Ролан Гаррос». Открытый чемпионат Франции по теннису проходит в Париже на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 26 мая по 9 июня 2024 года.

Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024. Женщины
Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024. Мужчины
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