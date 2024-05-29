Сколько россиян сегодня выйдет в третий круг «Ролан Гаррос» — 2024?

Сегодня, 29 мая, на кортах Открытого чемпионата Франции — 2024 состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и сделать прогноз: сколько россиян преодолеет стадию 1/32 финала соревнований?

«Ролан Гаррос» — 2024. 29 мая. Матчи с участием россиян:

Андрей Рублёв (Россия) — Педро Мартинес-Портеро (Испания)

— Педро Мартинес-Портеро (Испания) Павел Котов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария)

— Стэн Вавринка (Швейцария) Виктория Голубич (Швейцария) — Анастасия Потапова (Россия)

Людмила Самсонова (Россия) — Аманда Анисимова (США)

Ранее первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обратился к любителям тенниса в связи с началом второго турнира «Большого шлема» в 2024 году — «Ролан Гаррос». Открытый чемпионат Франции по теннису проходит в Париже на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 26 мая по 9 июня 2024 года.