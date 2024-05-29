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Джокович обратился к болельщикам «Ролан Гаррос» на французском языке

Джокович обратился к болельщикам «Ролан Гаррос» на французском языке
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обратился к болельщикам «Ролан Гаррос» на французском языке.

«Сейчас я хочу поблагодарить всех болельщиков этого года, всю французскую и парижскую публику. Очень приятно играть на «Ролан Гаррос» ещё один год, ещё один раз. Я очень рад быть здесь с вами. И надеюсь, моё пребывание здесь продлится долго», — приводит слова Джоковича официальный аккаунт «Ролан Гаррос» в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что ранее серб обратился к любителям тенниса на английском в связи с началом второго турнира «Большого шлема» и поделился своими ощущениями от выступления в первом круге.

Открытый чемпионат Франции по теннису проходит в Париже на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» с 26 мая по 9 июня 2024 года.

Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
Таблица «Ролан Гаррос» - 2024
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