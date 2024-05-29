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Ник Кирьос собирается комментировать Уимблдон

Ник Кирьос собирается комментировать Уимблдон
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Финалист одного турнира «Большого шлема», австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что собирается комментировать Уимблдон, который с 1 по 14 июля состоится в Лондоне (Великобритания).

«Очень счастлив комментироваться будущий Уимблдон», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Напомним, Кирьос практически полностью пропустил 2023 год и ещё не появлялся на корте в 2024-м из-за травмы и последовавшей операции. В прошлом году он лишь принимал участие в традиционных коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл один матч на уровне ATP — он проиграл в первом круге Штутгарта.

Австралиец является финалистом Уимблдона-2022. Тогда в титульном матче он проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:1.

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