Ник Кирьос собирается комментировать Уимблдон

Финалист одного турнира «Большого шлема», австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что собирается комментировать Уимблдон, который с 1 по 14 июля состоится в Лондоне (Великобритания).

«Очень счастлив комментироваться будущий Уимблдон», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Напомним, Кирьос практически полностью пропустил 2023 год и ещё не появлялся на корте в 2024-м из-за травмы и последовавшей операции. В прошлом году он лишь принимал участие в традиционных коммерческих турнирах, которые предшествуют старту сезона в теннисе, а также провёл один матч на уровне ATP — он проиграл в первом круге Штутгарта.

Австралиец является финалистом Уимблдона-2022. Тогда в титульном матче он проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 3:1.