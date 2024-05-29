Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Италия и США — страны с наибольшим количеством игроков во втором раунде «Ролан Гаррос»

Италия и США — страны с наибольшим количеством игроков во втором раунде «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам первого раунда Открытого чемпионата Франции, который с 26 мая по 9 июня проходит в Париже, Италия и США являются странами с наибольшим количеством представителей, одержавших победу в стартовых поединках.

Количество игроков, прошедших во второй круг «Ролан Гаррос» (м) из разных стран:

  • Восемь игроков — Италия
  • Шесть — США
  • Пять — Франция, Испания, Германия
  • Четыре — Россия, Аргентина
  • Три — Сербия
  • Два — Австрия, Австралия, Бельгия, Нидерланды, Канада, Казахстан
  • Один — Норвегия, Словакия, Дания, Чехия, Китай, Греция, Япония, Южная Корея, Польша, Венгрия, Болгария, Швейцария

Напомним, основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня в Париже (Франция). Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

Сетка «Ролан Гаррос» (м)
Календарь «Ролан Гаррос» (м)
Материалы по теме
Опрос
Сколько россиян сегодня выйдет в третий круг «Ролан Гаррос» — 2024?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android