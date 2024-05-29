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Италия и США — страны с наибольшим количеством игроков во втором раунде «Ролан Гаррос»

По итогам первого раунда Открытого чемпионата Франции, который с 26 мая по 9 июня проходит в Париже, Италия и США являются странами с наибольшим количеством представителей, одержавших победу в стартовых поединках.

Количество игроков, прошедших во второй круг «Ролан Гаррос» (м) из разных стран:

Восемь игроков — Италия

Шесть — США

Пять — Франция, Испания, Германия

Четыре — Россия, Аргентина

Три — Сербия

Два — Австрия, Австралия, Бельгия, Нидерланды, Канада, Казахстан

Один — Норвегия, Словакия, Дания, Чехия, Китай, Греция, Япония, Южная Корея, Польша, Венгрия, Болгария, Швейцария

Напомним, основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня в Париже (Франция). Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.