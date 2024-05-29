Софья Кенин вышла в третий круг «Ролан Гаррос» — 2024, обыграв Каролин Гарсию

Бывшая четвёртая ракетка мира, ныне занимающая 23-е место в рейтинге WTA французская теннисистка Каролин Гарсия не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 29 мая, она в двух сетах уступила чемпионке турнира «Большого шлема» Софье Кенин (56) из США со счётом 3:6, 3:6.
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Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 26 минут. Французская теннисистка реализовала один брейк-пойнт из четырёх (25%), допустила четыре двойные ошибки и выполнила семь эйсов. Американка не сделала двойных ошибок, выполнила одну подачу навылет и смогла реализовать четыре брейк-пойнта из девяти заработанных (44%).
Напомним, в третьем круге Ролан Гаррос» — 2024 Софья Кенин сыграет с победительницей матча между 11-й ракеткой мира Еленой Остапенко и 72-й в рейтинге WTA Кларой Таусон из Дании.
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