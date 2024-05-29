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Циципас не без проблем обыграл Альтмайера и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Циципас не без проблем обыграл Альтмайера и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Стефанос Циципас
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Греческий теннисист, девятая ракетка мира Стефанос Циципас одержал победу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024. В четырёх сетах он обыграл немецкого спортсмена, 83-ю ракетку мира Даниэля Альтмайера. Счёт — 6:3, 6:2, (2)6:7, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 44 минуты. За это время Циципас выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Его соперник смог реализовать один из трёх возможных брейк-пойнтов, выполнил 10 подач навылет и допустил две двойные ошибки.

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 12:10 МСК
Даниэль Альтмайер
83
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 7 7 4
6 		6 6 2 6
             
Стефанос Циципас
9
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

В следующем раунде соревнований Циципас встретится с победителем противостояния между итальянцем Лоренцо Сонего и китайским теннисистом Чжан Чжичжэнем.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня в Париже (Франция). Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» - 2024
Календарь «Ролан Гаррос» - 2024
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