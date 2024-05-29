Циципас не без проблем обыграл Альтмайера и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист, девятая ракетка мира Стефанос Циципас одержал победу в матче второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024. В четырёх сетах он обыграл немецкого спортсмена, 83-ю ракетку мира Даниэля Альтмайера. Счёт — 6:3, 6:2, (2)6:7, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 44 минуты. За это время Циципас выполнил семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Его соперник смог реализовать один из трёх возможных брейк-пойнтов, выполнил 10 подач навылет и допустил две двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Циципас встретится с победителем противостояния между итальянцем Лоренцо Сонего и китайским теннисистом Чжан Чжичжэнем.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня в Париже (Франция). Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.