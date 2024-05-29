13-я ракетка мира 21-летний датский теннисист Хольгер Руне заявил, что готов выиграть свой первый титул «Большого шлема» в этом году.

«Я очень близок к тому, чтобы выиграть свой первый титул «Большого шлема». Это может случится в скором времени здесь, в Париже, или в каком-нибудь из трёх других ближайших турниров. Я чувствую, что готов к этому. Но в этом случае мало психологии, надо и на корте выкладываться на все сто процентов», — сказал Руне в интервью Marca.

Напомним, ранее Руне вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2024, в первом раунде уверенно обыграв 62-ю ракетку мира представителя Великобритании Даниэля Эванса. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу датчанина.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.